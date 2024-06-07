Сбер оценил капиталоемкость инфраструктурных проектов России до 2030 года в 70 трлн рублей

Государственно-частное партнерство помогает быстрее реализовывать крупные инфраструктурные проекты, заявил в рамках сессии «Не просто стройка: развитие инфраструктуры как драйвер экономического роста» на Петербургском международном экономическом форуме первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, капиталоемкость крупных инфраструктурных отечественных проектов в России до 2030 года оценивается в 70 трлн рублей.

«Доля расходов бюджетов на инфраструктурные проекты в ВВП России сокращается. В 2019 году она была 1,9%, в 2023 году — 1,7%. По регионам мы видим снижение почти на 22% за аналогичный период прошлого года. Что делать? Инфраструктуру строить надо: это огромнейший вклад в ВВП и большое влияние на экономику регионов», — сказал он.

Ведяхин привел пример строительства высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург».

«Государство, выделяя субсидии, возвращает их за 10 лет. РЖД за счет того, что расшивает Октябрьскую железную дорогу и ход, который они могут оставить для грузового транспорта, получает еще примерно 500 млрд. Регионы-акционеры даже за время стройки возвращают вложенные деньги просто за счет налогов», — отметил Ведяхин.

Он добавил, что, если использовать помощь государства и партнеров, то темпы реализации инфраструктурных проектов вырастут.

В дискуссии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов и другие.