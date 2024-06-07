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Путин призвал создать механизм внедрения изобретений

Путин предложил создать в РФ механизм внедрения изобретений

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин призвал создать в стране механизм для внедрения изобретений, чтобы в будущем они «не валялись на полке». Глава государства сделал соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер подчеркнул, что в процессе создания такого механизма необходимо избежать произвола с оформлением патентов на изобретения.

Также во время мероприятия Путин обратился к депутатам Государственной думы РФ, призвав их ускорить принятие законопроектов по государственно-частному партнерству (ГЧП). Он уточнил, что в настоящее время на рассмотрении в нижней палате парламента находятся сразу несколько документов, одобрение которых может позволить расширить механизмы ГЧП в промышленности и космической сфере.

В этом году ПМЭФ проходит в период с 5 по 8 июня. Главной темой форума была названа «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Глава государства начал свое выступление на пленарной сессии мероприятия днем 7 июня в 15:00 мск. «Газета.Ru» ведет трансляцию заседания.

Ранее Путин рассказал о круглосуточной работе военных конструкторов и инженеров.

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ПМЭФ-2024
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