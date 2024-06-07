Путин призвал производить больше потребительских товаров

Российская Федерация может и будет производить больше потребительских товаров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, для этого необходимо создавать больше проектов во всех регионах страны.

Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

В апреле Путин дал поручение проработать идею мероприятия, которое помогло бы через иностранных блогеров продвигать отечественную продукцию.

До этого Путин призвал покупать товары отечественного производства.

Ранее Путин рассказал, в чем Россия обогнала Германию и Японию.