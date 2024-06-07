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Путин заявил, что Россия полностью обеспечивает себя мясом

Путин: Россия на 100% обеспечивает себя мясом

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Shutterstock

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ полностью сама обеспечивает себя мясом.

«По мясу Россия вышла на стопроцентное обеспечение собственными продуктами», — сказал российский лидер на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы государства, потребление мяса россиянами достигло почти двухкратной величины по сравнению со средним показателем в мире.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

РИА Новости в апреле писало, что по итогам 2023 года главными поставщиками мяса в Россию после Белоруссии стали Бразилия и Парагвай.

Лидером мясного экспорта в РФ стала Белоруссия, поставив, предположительно, 293 тысячи тонн продукции, Бразилия, поставила мяса более чем 111 тысяч тонн, Парагвай — более чем 42 тысячи тонн.

Ранее Россиян предупредили о подорожании мяса.

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ПМЭФ-2024
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