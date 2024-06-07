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Путин сообщил о сокращении доли расчетов за экспорт в «токсичных валютах»

Путин заявил о сокращении вдвое доли расчетов за экспорт в токсичных валютах

Доля расчетов за экспорт России в «токсичных валютах» недружественных стран сократилась вдвое. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Доля рубля в экспортных и импортных операциях приближается к 40%, Россия будет наращивать расчеты в нацвалютах с другими странами, подчеркнул Путин.

Доверие к западным платежным системам основательно подорвано самими странами Запада, сказал президент.

Путин уверен, что БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников. Россия, в свою очередь, приветствует контакты со странами объединения в разных сферах, добавил он.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

6 июня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что доля дружественных России государств в структуре поставок отечественной нефти и нефтепродуктов по итогам января–апреля 2023 года достигла 95%.

Ранее Путин заявил о гонке за укрепление суверенитета в мире.

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