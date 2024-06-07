Путин поставил задачу нарастить несырьевой экспорт в другие страны

Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поставил правительству задачу к 2030 году нарастить несырьевой экспорт в другие страны на две трети по сравнению с прошлым годом.

По словам главы государства, увеличились поставки готовой высокотехнологичной продукции. Так изменилась структура экспорта России и Евразийского экономического союза, отметил президент.

«Такой несырьевой неэнергетический экспорт мы будем активно поддерживать, и к 2030 году его объем должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023-м»», — сказал Путин.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

В мае газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ писала, что кабмин предлагает экспортерам несырьевых товаров направить их в Африку, Азию и Южную Америку, для этого продлив национальный проект «Международная кооперация и экспорт» до 2030 года.

Ранее был назван ценник новой Lada Iskra, которую показали на ПМЭФ-2024.