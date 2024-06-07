Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поставил задачу нарастить несырьевой экспорт в другие страны

Путин поставил задачу к 2030 году нарастить несырьевой экспорт на две трети

Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поставил правительству задачу к 2030 году нарастить несырьевой экспорт в другие страны на две трети по сравнению с прошлым годом.

По словам главы государства, увеличились поставки готовой высокотехнологичной продукции. Так изменилась структура экспорта России и Евразийского экономического союза, отметил президент.

«Такой несырьевой неэнергетический экспорт мы будем активно поддерживать, и к 2030 году его объем должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023-м»», — сказал Путин.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

В мае газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ писала, что кабмин предлагает экспортерам несырьевых товаров направить их в Африку, Азию и Южную Америку, для этого продлив национальный проект «Международная кооперация и экспорт» до 2030 года.

Ранее был назван ценник новой Lada Iskra, которую показали на ПМЭФ-2024.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами