Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

Путин напомнил Беглову о необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам

close
100%
Валентина Певцова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом он заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает Telegram-канал Кремля.

«Мы должны принять это решение», — сказал президент, отметив, что этот вопрос обсуждается на протяжении нескольких лет.

По его словам, индексация пенсий работающим пенсионерам связана с дополнительными расходами бюджета, но в стране не хватает рабочих рук, а на пенсию уходят необходимые экономике высококвалифицированные специалисты.

Владимир Путин 7 июня выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

До этого доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур заявила, что в России справедливо было бы проводить индексацию пенсий четыре раза в год, то есть ежеквартально.

Прожиточный минимум пенсионера в России в 2024 году — 13 290 рублей. В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла

Ранее экономист рассказал, на сколько выросли пенсии работающих россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами