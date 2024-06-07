Путин высказался о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом он заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает Telegram-канал Кремля.

«Мы должны принять это решение», — сказал президент, отметив, что этот вопрос обсуждается на протяжении нескольких лет.

По его словам, индексация пенсий работающим пенсионерам связана с дополнительными расходами бюджета, но в стране не хватает рабочих рук, а на пенсию уходят необходимые экономике высококвалифицированные специалисты.

Владимир Путин 7 июня выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

До этого доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур заявила, что в России справедливо было бы проводить индексацию пенсий четыре раза в год, то есть ежеквартально.

Прожиточный минимум пенсионера в России в 2024 году — 13 290 рублей. В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла

Ранее экономист рассказал, на сколько выросли пенсии работающих россиян.