Стало известно, сколько потеряли итальянцы на выходе из РФ

Потери итальянских предпринимателей от введенных против Москвы санкций достигли €$15 млрд евро. Об этом пишет РИА НовостиТАСС.

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини признал, что товарооборот между странами упал с €30 млрд до €9 млрд.

«Итальянский бизнес теряет российский рынок. За два года мы лишились на нем значительного куска», — заявил он, добавив, что ситуация будет только ухудшаться из-за экспансии азиатских и турецких компаний, а также импортозамещения.

Несмотря на громкие заявления об уходе, порядка 2200 иностранных фирм остались в России. При этом лишь 387 полностью свернули деятельность, подсчитала Financial Times. Многие компании вынуждены менять юрисдикцию, чтобы избежать санкций и потери активов. Так поступит крупнейший молочный холдинг «Эконива», объявивший о ребрендинге к концу года.

По мнению юристов, бизнес оказался между молотом и наковальней. Если компания работает в РФ — ее душат на Западе, если уходит — теряет рынок и активы. Reuters оценил убытки ушедших предприятий более чем в $107 млрд. Власти РФ стремятся упростить процедуру редомициляции, так как крупнейшие игроки будут возвращаться.

Ранее в Финляндии заявили об уходе всех местных компаний из России