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Президент указал на устойчивость экономики РФ к санкциям

Путин назвал Россию одним из ключевых игроков мировой торговли

Россия, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада, сохраняет статус одного из ключевых участников мировой торговли. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ.

«Россия является одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивая логистику, географию сотрудничества укрепляет отношения со странами Азии», — подытожил президент.

С 2020 по 2023 год рост составил 60%, с Ближним Востоком рост в два раза, по Африке 69% Латинская Америка рост торговли — 42% уточнил президент.

При этом он отметил что страна продолжает сотрудничать с наиболее динамично развивающимися экономиками мира.

«Китай, мы видим, — первая экономика мира. Индия — третья экономика, и по динамике мы видим, что она является лидером развития. Все громче заявляют о себе страны ЮВА и Африки, где отмечаются высокий рост рождаемости и низкий уровень урбанизации, а также быстрый догоняющий рост экономики. По оценкам специалистов и профильных экспертов, такие государства будут определять глобальную экономическую картину», — сказал президент.

Президент так же обозначил цели по наращиванию на 2/3 несырьевого экспорта из РФ к 2030 году по сравнению с цифрами на конец 2023 года.

Ранее в ЦБ рассказали когда инфляция вернется в норму.

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