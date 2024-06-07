Президент указал на устойчивость экономики РФ к санкциям

Россия, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада, сохраняет статус одного из ключевых участников мировой торговли. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ.

«Россия является одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивая логистику, географию сотрудничества укрепляет отношения со странами Азии», — подытожил президент.

С 2020 по 2023 год рост составил 60%, с Ближним Востоком рост в два раза, по Африке 69% Латинская Америка рост торговли — 42% уточнил президент.

При этом он отметил что страна продолжает сотрудничать с наиболее динамично развивающимися экономиками мира.

«Китай, мы видим, — первая экономика мира. Индия — третья экономика, и по динамике мы видим, что она является лидером развития. Все громче заявляют о себе страны ЮВА и Африки, где отмечаются высокий рост рождаемости и низкий уровень урбанизации, а также быстрый догоняющий рост экономики. По оценкам специалистов и профильных экспертов, такие государства будут определять глобальную экономическую картину», — сказал президент.

Президент так же обозначил цели по наращиванию на 2/3 несырьевого экспорта из РФ к 2030 году по сравнению с цифрами на конец 2023 года.

Ранее в ЦБ рассказали когда инфляция вернется в норму.