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В России указали на опасность решения ограничить доступ к продовольственной программе ООН

Специалист Цайзер: Африка пострадает от ограничения доступа России к ВПП ООН

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Shutterstock

Решение ограничить доступ к Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН для России является опасным, потому что в этом случае пострадают страны, которые особенно нуждаются в поставках продуктов, в частности, Африка. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», руководитель рабочей группы «Россия — Африка» Наталия Цайзер.

По ее словам, российская сторона вносила «большой» вклад в гуманитарную помощь для других стран. Она отметила, что данное решение может также быть попыткой «ущемить» экономику России.

«Потому что участие в тендерах — так или иначе все равно определенный экономический бонус. Ну, я не думаю, что это глобальная история, которая могла бы так подорвать российскую экономику, чтобы это мы очень глобально почувствовали», — заключила Цайзер.

5 июня РБК сообщал, что российские поставщики ВПП ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия. Один из участников рынка, который сотрудничает с организацией, заявил, что проблемы у российских поставщиков по тендерам программы начались в 2024 году. В публикации отмечалось, что со снижением числа заказов со стороны аккредитованных в ВПП российских экспортеров столкнулись, например, мукомолы.

Ранее аналитики объяснили, почему РФ вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в ЕС.

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