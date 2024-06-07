В Сбере заявили о гонке стран за генеративным искусственным интеллектом

Развитие генеративного искусственного интеллекта затронет все отрасли без исключения, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развития» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы сейчас видим начало восхождения технологий генеративного искусственного интеллекта. Почему это для всех важно, почему это затронет все отрасли без исключения, потому что больше чем за 10 лет эволюции активного практического применения искусственного интеллекта он начинает из специализированной технологии превращаться в технологию общего назначения», — сказал Белевцев.

Он отметил, что творчество и креатив нельзя автоматизировать.

«Мы все время говорили, что можно автоматизировать вот это, вот то, но творческое и креативное автоматизировать нельзя, только человек велик со всем его разумом. Вот мы за прошлый год увидели, что в среднем уже сегодняшние модели пишут тексты значительно грамотнее и аккуратнее, чем человек, при этом делают они это на любом языке», — сказал он.

По словам Белевцева, сейчас во всех странах начинается гонка за развитием генеративного ИИ.

«Десять лет были эпохой ренессанса искусственного интеллекта. Почему? Потому, что все всем делились. Это была самая открытая индустрия, все ходили на конференции, рассказывали про технологические инновации, делились всем», — отметил он.

Он добавил, что в течение трех лет будет создана кибернетическая система, способная не просто выполнять задачи и делать это лучше человека, но и формулировать цели, которые она будет достигать.

«С этой точки мы получаем совершенно другое изменение индустрии, потому что фактически любой тип специальности и профессию можно рассматривать как профессию, заменяемую таким средством автоматизации», — заключил Белевцев.