Телефонный мошенник с Украины раскрыл на ПМЭФ секреты работы

Сбербанк провел интервью с сотрудником колл-центра на Украине, в котором мошенники специализируются на обмане россиян. На ПМЭФ «эксперт» по имени Михаил раскрыл особенности деятельности коллег, передает РИА Новости.
Сессию с участием украинца провел зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Нам удалось найти эксперта, который по-настоящему знает, что такое телефонное мошенничество. Этот эксперт трудоустраивался в мошеннический колл-центр, общался со многими сотрудниками», — отметил он.
Михаил участвовал в мероприятии по видеосвязи, его голос был изменен, а лицо скрыто.
«Он не может присутствовать сегодня на этой сцене очно по соображениям безопасности», — пояснил Кузнецов, заверив, что общение ведется в прямом эфире.
Михаил рассказал, что заинтересовался изучением работы подобных колл-центров, так как мошенничество «не обошло стороной» его близких.
«Сейчас даже несовершеннолетних в сотрудники набирают. Однако в основном от 18 до 27 лет, и парни, и девушки», — рассказал «эксперт».
Михаил заметил, что для них сейчас это один из способов заработать, а для мужчин еще и «скрыться от мобилизации».
По словам украинца, зачастую колл-центры обещают еще и освободить от обязанности служить при трудоустройстве к ним.
Ранее стало известно, как клиенты Сбера помогли банку собрать информацию о телефонных мошенниках.