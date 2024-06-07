Телефонный мошенник с Украины раскрыл на ПМЭФ секреты работы

Сбербанк провел интервью с сотрудником колл-центра на Украине, в котором мошенники специализируются на обмане россиян. На ПМЭФ «эксперт» по имени Михаил раскрыл особенности деятельности коллег, передает РИА Новости.

Сессию с участием украинца провел зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Нам удалось найти эксперта, который по-настоящему знает, что такое телефонное мошенничество. Этот эксперт трудоустраивался в мошеннический колл-центр, общался со многими сотрудниками», — отметил он.

Михаил участвовал в мероприятии по видеосвязи, его голос был изменен, а лицо скрыто.

«Он не может присутствовать сегодня на этой сцене очно по соображениям безопасности», — пояснил Кузнецов, заверив, что общение ведется в прямом эфире.

Михаил рассказал, что заинтересовался изучением работы подобных колл-центров, так как мошенничество «не обошло стороной» его близких.

«Сейчас даже несовершеннолетних в сотрудники набирают. Однако в основном от 18 до 27 лет, и парни, и девушки», — рассказал «эксперт».

Михаил заметил, что для них сейчас это один из способов заработать, а для мужчин еще и «скрыться от мобилизации».

По словам украинца, зачастую колл-центры обещают еще и освободить от обязанности служить при трудоустройстве к ним.

Ранее стало известно, как клиенты Сбера помогли банку собрать информацию о телефонных мошенниках.