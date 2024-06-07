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Новак предрек крах существующей мировой расчетной системы

Новак анонсировал переход к новому облику глобальной расчетной системы

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Александр Астафьев/РИА Новости

В настоящее время наблюдается крушение существующей глобальной расчетной системы и ее переход к новому облику. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на ПМЭФ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы видим тренд — финансовый переход к новому облику глобальной расчетной системы», — сказал он.

Российский вице-премьер подчеркнул, что, хотя доля нынешней глобальной системы в мировых расчетах пока значительна, все более активным станет переход на расчеты в национальных валютах. Причем этот процесс будет характерен не только для России, но и для других стран.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым назвал важным переход на национальные валюты в расчетах между странами. Он отметил рост доли рубля в двусторонних коммерческих сделках до 58% и укрепление сотрудничества банков. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, наращивание товарооборота, инвестиции и промышленные проекты. По итогам встречи был подписан ряд документов.

Ранее посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном.

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