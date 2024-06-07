В Сбере предупредили о новой опасной схеме телефонного мошенничества

Россиянам стоит знать о новой опасной схеме телефонных мошенников, которые обманывают граждан под предлогом трудоустройства на высокую должность в известную компанию, сообщил «Газете.Ru» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, это длительная «разводка», которая бывает весьма эффективной.

«Вам звонят и пытаются предложить трудоустроиться в известной компании на высокую позицию с хорошим заработком. В ходе длительных контактов вы направляете свои персональные данные, включая банковские реквизиты, чтобы вам зачисляли заработную плату. Вам даже присылают приказ о вашем назначении. И через такой сценарий могут уходить достаточно крупные суммы денег. Это длительный сценарий, но тем не менее, с точки зрения мошенников, он стоит того, они чаще реализуют свой преступный замысел», — рассказал Станислав Кузнецов.

Еще один вид телефонного мошенничества, о котором упомянул зампред Сбера, условно называют «похищением людей».

«Когда мошенник, уже применив свой сценарий, вывел денежные средства жертвы, он сообщает жертве, что он их эти денежные средства вернет, если жертва купит билет и переедет из одного города в другой, оставив свой мобильный телефон. В этот момент идет звонок родственнику, которому сообщается, что его маму похитили, и необходимо внести выкуп. И вот за одну схему телефонного мошенничества может реализовываться не менее 2 сценариев вывода денежных средств», — говорит Кузнецов.

Сбер, по его словам, зафиксировал несколько десятков таких случаев еще около 2 месяцев назад. Финансовая организация приняла исчерпывающие меры, чтобы задокументировать этот вид преступления и передать информацию в правоохранительные органы. В результате организованная преступная группа была задержана буквально 2 недели назад.

«Очень надеемся, что на этом будет поставлена точка», — заключил Станислав Кузнецов.