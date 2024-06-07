Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере предупредили о новой опасной схеме телефонного мошенничества

Зампред Сбера Кузнецов рассказал о преступных аферах с трудоустройством

close
100%
Пресс-служба Сбера

Россиянам стоит знать о новой опасной схеме телефонных мошенников, которые обманывают граждан под предлогом трудоустройства на высокую должность в известную компанию, сообщил «Газете.Ru» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, это длительная «разводка», которая бывает весьма эффективной.

«Вам звонят и пытаются предложить трудоустроиться в известной компании на высокую позицию с хорошим заработком. В ходе длительных контактов вы направляете свои персональные данные, включая банковские реквизиты, чтобы вам зачисляли заработную плату. Вам даже присылают приказ о вашем назначении. И через такой сценарий могут уходить достаточно крупные суммы денег. Это длительный сценарий, но тем не менее, с точки зрения мошенников, он стоит того, они чаще реализуют свой преступный замысел», — рассказал Станислав Кузнецов.

Еще один вид телефонного мошенничества, о котором упомянул зампред Сбера, условно называют «похищением людей».

«Когда мошенник, уже применив свой сценарий, вывел денежные средства жертвы, он сообщает жертве, что он их эти денежные средства вернет, если жертва купит билет и переедет из одного города в другой, оставив свой мобильный телефон. В этот момент идет звонок родственнику, которому сообщается, что его маму похитили, и необходимо внести выкуп. И вот за одну схему телефонного мошенничества может реализовываться не менее 2 сценариев вывода денежных средств», — говорит Кузнецов.

Сбер, по его словам, зафиксировал несколько десятков таких случаев еще около 2 месяцев назад. Финансовая организация приняла исчерпывающие меры, чтобы задокументировать этот вид преступления и передать информацию в правоохранительные органы. В результате организованная преступная группа была задержана буквально 2 недели назад.

«Очень надеемся, что на этом будет поставлена точка», — заключил Станислав Кузнецов.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами