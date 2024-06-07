Новая налоговая система в России приведет к снижению платежей 18 млн россиян

Новые налоговые изменения позволят 18 миллионам гражданам России снизить свои платежи благодаря введению вычета для семей с детьми. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

«У нас налоги для семей с детьми при определенном уровне дохода, наверное, в первый раз за долгие годы падают по сути с 13% до 6%, и это касается больше 18 миллионов человек», — сказал глава ФНС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц, сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся, и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

ПМЭФ проходит 5–8 июня. Тема ПМЭФ в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Ранее Ксения Собчак высказалась о возможной судьбе ее повышенного налога.