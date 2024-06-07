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Орешкин предрек рост российской экономики более чем на 3% по итогам года

Орешкин: рост экономики России может превысить 3% в 2024 году

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Егор Алеев/РИА Новости

Рост российской экономики в этом году может превысить 3%. Такой прогноз журналистам в кулуарах ПМЭФ дал замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

В ответ на вопрос, может ли российский ВВП России по итогам года превысить 3%, Орешкин заявил: «Может».

Министр экономического развития Максим Орешкин на ПМЭФ заявил, что динамика ВВП в настоящее время свидетельствует о том, что отечественная экономика движется по прогнозной траектории роста в 2,8% по итогам 2024 года. По оценке министра, в апреле без учета сезонности российская экономика выросла на 2,4% в годовом выражении. Решетников назвал такие темпы роста нормальными в условиях низкой безработицы. По словам министра, российская экономика адаптируется к текущим условиям и продолжает расти, несмотря на достаточно высокие процентные ставки.

5 июня президент Владимир Путин заявил, что Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира, соответствующее поручение было выполнено, и эта непростую задачу удалось решить в условиях сильнейшего санкционного давления со стороны Запада.

Ранее Решетников высказался о росте частных инвестиций.

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