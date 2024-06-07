Греф спрогнозировал срок роста зарплат

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, сколько будет продолжаться курс роста зарплат.

Этот тренд продлится не более года, заявил Греф после делового завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Скорее всего, рост не будет продолжаться долго, я не знаю, сколько это может длиться, может быть, год, вряд ли больше», — отметил он.

В деловом завтраке Сбера приняли участие топ-менеджеры российских компаний и предприятий, мероприятие стало одним из ключевых событий ПМЭФ-2024.