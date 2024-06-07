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В Сбере заявили о необходимости повышать производительность труда в России

Греф: Россия находится на пределе экономического роста

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Пресс-служба Сбера

Текущая модель экономического роста в России крайне уязвима, нужно повышать производительность труда в стране. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Видим, что никогда не было такой низкой безработицы и такой высокой загрузки производства - 81%», — отметил он.

По словам Грефа, в текущих реалиях в России товаров не становится больше, а цены растут.

«Эти факторы говорят о том, что мы находимся на пределе экономического роста», — добавил президент Сбера.

Он уточнил, что в первом квартале 2024 году экономика выросла на 5,4%. Греф добавил, что возрастающие бюджетные траты на машиностроение приведут к зарплат, после чего работники идут в банки за кредитами даже по высоким ставкам.

Рост трат обычно компенсируется быстрым ростом импорта, но ситуация остается специфической из-за геополитических факторов, констатировал руководитель банка.

«Это шанс для местных производителей сокращать издержки и повышать производительность, иначе мы потеряем темп экономического роста. И это шанс не долгосрочный», — заключил Греф.

Ранее Греф заявил, что российский бизнес адаптировался к сложившимся в экономике условиям.

Напомним, что деловой завтрак Сбера, в котором участвовали топ-менеджеры российских компаний и предприятий, стал одним из ключевых событий Петербургского международного экономического форума-2024.

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ПМЭФ-2024
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