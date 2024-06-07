В Сбере заявили об улучшении экономической ситуации в России

60% предпринимателей считают, что экономическая ситуация за год улучшилась, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Из этого можно сделать вывод, что российский бизнес адаптировался к нынешним экономическим условиям, отметил он.

«Компании видят некоторое улучшение экономической ситуации, но дефицит кадров, доступ к технологиям, ограничения по внешнеэкономической деятельности осложнили за последнее время… Но тем не менее, текущая экономическая ситуация бизнесом в 60% случаев оценивается лучше, чем год назад. Это говорит о том, что бизнес адаптировался к текущим условиям», — сказал Герман Греф.

Ранее Греф назвал обновленную налоговую систему РФ сбалансированной.

Напомним, что деловой завтрак Сбера, в котором участвовали топ-менеджеры российских компаний и предприятий, стал одним из ключевых событий Петербургского международного экономического форума-2024.