В Сбере заявили о влиянии внедрения ИИ на рост ВВП стран СНГ

Активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) поможет ВВП стран СНГ совокупно вырасти в 2030 году на 53,6 млрд долларов. Об этом заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, такой результат соответствует 5,9% от суммарного ВВП стран СНГ в 2030 году. При этом Ведяхин уточнил, что эффект для каждой страны-участницы СНГ будет разным.

«Прирост ВВП от внедрения ИИ варьируется от 4,4% до 6,3% ВВП страны в 2030 году, так как на ожидаемое значение прироста ВВП благодаря ИИ влияет ряд факторов, в том числе: текущий уровень цифровизации и уровень применения ИИ; темпы и масштабы внедрения ИИ в экономику стран СНГ и усилия правительств стран по созданию благоприятных условий для развития ИИ», — добавил первый зампред правления Сбера.

Ведяхин отметил, что в абсолютном выражении на значение прироста ВВП в 2030 году также влияет текущий и прогнозируемый размер экономики.

«Например, по нашим оценкам, ВВП Республики Казахстан может увеличиться в 2030 году на 25-27 млрд долларов (6,3%) благодаря массовому внедрению ИИ. ВВП Азербайджана также может существенно увеличиться в относительном выражении: порядка 6% ВВП 2030 года, что соответствует 6-6,5 млрд долларов США», — сказал он.

При этом Ведяхин подчеркнул, что Сбер готов делиться своими технологиями в области ИИ для внедрения AI-технологий в промышленность, сельское хозяйство, строительство, спорт, медицина, развитие регионов и другие отрасли.