В Корпорации МСП оценили работу ВТБ с малым и средним бизнесом

ВТБ стал одним из лидеров рейтинга крупнейших компаний-заказчиков по уровню лояльности к малому и среднему бизнесу по итогам 2023 года, составленному Корпорацией МСП. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Проводя такой рейтинг, Корпорация МСП выявляет лидеров среди компаний с государственным участием, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе в части расширения рынков сбыта.

При составлении рейтинга учитывается объем закупок у МСП за год, доля малого и среднего бизнеса в общем количестве поставщиков, прирост общего объема закупок у МСП год к году.

Также аналитики подсчитывают число договоров с малыми и средними предприятиями, оценивают участие заказчика в программах «выращивания», повышения качества закупочной деятельности и другие факторы.

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов назвал поддержку среднего и малого бизнеса одной из главных задач новой стратегии развития компании на 2024-2026 гг.

«Работа с субъектами малого и среднего бизнеса в рамках закупочной деятельности банка — немаловажная часть этой поддержки. Ежегодно мы расширяем список закупаемых позиций, особенно в части технологий и ИТ-решений в условиях активного импортозамещения. Общая сумма оплат в адрес субъектов МСП за 2023 год возросла на 20% по сравнению с предыдущим годом», — сказал Дмитрий Пьянов.

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов назвал поддержку среднего и малого бизнеса одной из главных задач новой стратегии развития банка на 2024-2026 гг.