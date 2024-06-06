Сбер поможет Подмосковью в импортозамещении и переходе к модели устойчивого развития

Сбер поможет Московской области в импортозамещении и переходе к модели устойчивого развития. Соглашение об этом заключено на Петербургском международном экономическом форуме.

Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В рамках технологического партнерства стороны займутся развитием импортозамещающего производства, включая финансирование поставок цифровых продуктов, включенных в реестр отечественного программного обеспечения.

Также Сбер примет участие в создании новых рабочих мест в регионе и разработке предложений по внедрению передовых и современных технологий в производство критически важных товаров, оборудования и цифровых продуктов, входящих в реестр отечественного ПО.

Как подчеркнул Греф, достижение технологического суверенитета стало одной из важнейших задач, которая определяет вектор развития государственной политики России. По его словам, соглашение с Подмосковьем позволит запустить важные для экономики региона и страны проекты, которые окажут влияние на рост инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Подмосковья.

«Это в свою очередь будет способствовать повышению уровня и качества жизни — появятся новые рабочие места, людям и бизнесу будут доступны в режиме нон-стоп самые высокотехнологичные продукты и сервисы», — сказал глава Сбера.

Воробьев назвал соглашение с банком еще одним шагом в сторону цифровой трансформации Подмосковья и страны в целом.

«Сейчас мы реализуем порядка 300 проектов импортозамещения. Важно создавать больше таких производств. Надеемся, что в рамках соглашения мы сможем привлечь на территорию региона новых инвесторов», — сказал губернатор.

Приоритетом в ESG-сотрудничестве станет решение социально-экономических задач с сохранением окружающей среды и природно-ресурсного потенциала области. Как уточнил Греф, от руководства Московской области исходит четкий запрос на устойчивое развитие региона

«Региону важно сбалансировать интересы настоящих и будущих поколений, грамотно использовать имеющиеся ресурсы — и при этом не истощать их. Мы в Сбере сами практикуем подобную концепцию и готовы делиться наработками. У нас есть и кредитные, и некредитные ESG-продукты, есть глубокая экспертиза и успешные кейсы», — сказал он.