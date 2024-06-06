В ПСБ рассказали о важности создания инклюзивной среды

Роль бизнеса и банков в повышении инклюзивной культуры в России стремительно растет. Об этом на панельной сессии «Роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры и этики инклюзии» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

По ее мнению, представители финансового сектора несут ответственность за то, чтобы доступ к финансовым услугам был равным для всех, чтобы каждый мог принимать участие в экономической жизни общества, пользоваться всеми имеющимися возможностями без ограничений.

«Ценность такого подхода заключается в том, что внедряемая инклюзивная культура в итоге приносит пользу всем клиентам банка. Возможность использования цифровых каналов ценится абсолютно всеми — без этого уже нельзя представить повседневную жизнь. Поэтому новые технологии могут стать мощными инструментами и для создания инклюзивной среды с учетом их правильной адаптации», — сказала Подгузова.

В пример она привела голосовые помощники и распознавание речи, которые значительно упростили банковские операции для людей с ограниченными возможностями зрения.

«Поэтому мы разрабатываем решения, учитывающие все потребности, включая интуитивно понятные интерфейсы, поддержку в офлайн-режиме и специализированные обучения», — добавила она.

Также Подгузова рассказала о специальном направлении работы ПСБ с ветеранами боевых действий. По ее словам, одним из важных проектов банка стал выпуск электронного удостоверения-карты «СВОи», которое является как документом, так и многофункциональным продуктом для использования в обычной жизни, и включает в себя дополнительные скидки и льготы, социальные выплаты, отдельные возможности для ветеранов боевых действий.