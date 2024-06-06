Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ПСБ рассказали о важности создания инклюзивной среды

Топ-менеджер ПСБ Подгузова: технологии помогут в создании инклюзивной среды

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Роль бизнеса и банков в повышении инклюзивной культуры в России стремительно растет. Об этом на панельной сессии «Роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры и этики инклюзии» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

По ее мнению, представители финансового сектора несут ответственность за то, чтобы доступ к финансовым услугам был равным для всех, чтобы каждый мог принимать участие в экономической жизни общества, пользоваться всеми имеющимися возможностями без ограничений.

«Ценность такого подхода заключается в том, что внедряемая инклюзивная культура в итоге приносит пользу всем клиентам банка. Возможность использования цифровых каналов ценится абсолютно всеми — без этого уже нельзя представить повседневную жизнь. Поэтому новые технологии могут стать мощными инструментами и для создания инклюзивной среды с учетом их правильной адаптации», — сказала Подгузова.

В пример она привела голосовые помощники и распознавание речи, которые значительно упростили банковские операции для людей с ограниченными возможностями зрения.

«Поэтому мы разрабатываем решения, учитывающие все потребности, включая интуитивно понятные интерфейсы, поддержку в офлайн-режиме и специализированные обучения», — добавила она.

Также Подгузова рассказала о специальном направлении работы ПСБ с ветеранами боевых действий. По ее словам, одним из важных проектов банка стал выпуск электронного удостоверения-карты «СВОи», которое является как документом, так и многофункциональным продуктом для использования в обычной жизни, и включает в себя дополнительные скидки и льготы, социальные выплаты, отдельные возможности для ветеранов боевых действий.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами