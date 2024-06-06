Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере заявили о рекордной выдаче корпоративных кредитов

Ведяхин: Сбер ожидает устойчивого роста кредитного портфеля

close
100%
Пресс-служба Сбера

Корпоративный кредитный портфель Сбера увеличился на 1,5% за месяц до 23,8 трлн руб. Об этом, ссылаясь на данные РПБУ за апрель 2024 года, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, в мае у банка были рекордные выдачи по сравнению с началом года. Он подчеркнул, что Сбер ожидает устойчивый рост кредитного портфеля, подробная цифра которого станет известна 11 июня в рамках раскрытия РПБУ.

Ведяхин уточнил, что с начала этого года портфель вырос на 2,0%. Положительные тенденции в активности корпоративных клиентов были зафиксированы в марте. По его словам, именно во второй половине года Сбер выдает большую часть кредитов, поэтому эту тенденцию можно считать сезонной.

«У нас есть возможность кредитовать крупные проекты, поскольку мы имеем достаточный капитал, а для клиентов малого и среднего бизнеса мы как были, так и остаемся опорным банком. Наш прогноз по рынку корпоративного кредитования в 2024 году составляет 12-15%, и мы ожидаем, что наш рост будет на уровне сектора, то есть в оставшиеся месяцы года компенсируется то отставание, которое мы видели в 1 квартале 2024 года», — первый зампред правления Сбера.

Отмечается, что средства юрлиц составили 12,3 трлн руб. и выросли на 7,7% за месяц преимущественно на фоне роста остатков на срочных счетах. При этом с начала года средства юридических лиц выросли на 13,2%. Здесь Сбер ожидает более позитивную динамику, чем у сектора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами