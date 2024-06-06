В Сбере заявили о рекордной выдаче корпоративных кредитов

Корпоративный кредитный портфель Сбера увеличился на 1,5% за месяц до 23,8 трлн руб. Об этом, ссылаясь на данные РПБУ за апрель 2024 года, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, в мае у банка были рекордные выдачи по сравнению с началом года. Он подчеркнул, что Сбер ожидает устойчивый рост кредитного портфеля, подробная цифра которого станет известна 11 июня в рамках раскрытия РПБУ.

Ведяхин уточнил, что с начала этого года портфель вырос на 2,0%. Положительные тенденции в активности корпоративных клиентов были зафиксированы в марте. По его словам, именно во второй половине года Сбер выдает большую часть кредитов, поэтому эту тенденцию можно считать сезонной.

«У нас есть возможность кредитовать крупные проекты, поскольку мы имеем достаточный капитал, а для клиентов малого и среднего бизнеса мы как были, так и остаемся опорным банком. Наш прогноз по рынку корпоративного кредитования в 2024 году составляет 12-15%, и мы ожидаем, что наш рост будет на уровне сектора, то есть в оставшиеся месяцы года компенсируется то отставание, которое мы видели в 1 квартале 2024 года», — первый зампред правления Сбера.

Отмечается, что средства юрлиц составили 12,3 трлн руб. и выросли на 7,7% за месяц преимущественно на фоне роста остатков на срочных счетах. При этом с начала года средства юридических лиц выросли на 13,2%. Здесь Сбер ожидает более позитивную динамику, чем у сектора.