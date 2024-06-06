Европейский Центробанк впервые с 2023 года снизил базовую процентную ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с сентября 2023 года снизил базовую процентную ставку. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики ожидают, что ставка может снизиться на 25 базисных пунктов. Европейские чиновники добавили, что будут сохранять ставки «достаточно жесткими столько, сколько необходимо», при этом «не принимая никаких предварительных обязательств по определенному пути ставок».

По данным агентства, базовая ставка, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии будут уменьшены до 4,25%, 4,5% и 3,75% соответственно.

В мае главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявлял, что Европейский центральный банк намерен начать снижать процентные ставки с их исторического максимума уже на следующей неделе, дав четкий сигнал о смягчении денежно-кредитной политики еврозоны.

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