Порядка 600 товарных позиций могут быть исключены из списка продукции, разрешенной к параллельному импорту, уже в этом году, ведется соответствующая работа. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, пишет РИА Новости.

«Мы с ним очень аккуратно работаем, но понимаем, что появляются наши собственные производители и потребность в отдельных группах товаров в этом списке параллельного импорта уже не требуется», — сказал он.

Алиханов также отметил, что Минпромторг выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня.

До этого России предложили обратиться к опыту Ирана в борьбе с санкциями. Эксперты считают, что опыт крупных стран может помочь создать условия для новых инвестиций со стороны зарубежных компаний. В докладе отмечается, что Иран, подвергшийся санкциям в течение 40 лет, может предоставить ценные уроки адаптации.

Сообщалось также, что российские власти могут исключить серверы из перечня параллельного импорта.

Ранее сообщалось, что в России наметился спад параллельного импорта легковых автомобилей.