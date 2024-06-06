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Ассоциация «ФинТех» и билайн займутся развитием финансовых технологий

В билайне заявили о возможном ассоциированном членстве в Ассоциации «ФинТех»

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Пресс-служба Ассоциации «ФинТех»

Ассоциация «ФинТех» (АФТ) и билайн займутся развитием финансовых технологий. Меморандум о сотрудничестве был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сотрудничество предполагает участие в разработке направлений, стандартов и концепций финансовых технологий и подходов к их внедрению. Также стороны планируют совместно работать над развитием в технологиях, формированием параметров и ограничений новых сервисов и продуктов, клиентского пути. Помимо этого, компании будут участвовать в совместных мероприятиях, проводить технологические инициативы и консультации.

Кроме того, в рамках ПМЭФ компании договорились о возможном присоединении билайна к АФТ в качестве ассоциированного члена.

По словам заместителя гендиректора, руководителя блока по корпоративному бизнесу билайна Максима Зайкова, участие в Ассоциации ФинТех направлено на расширение сильных сторон билайна и их демонстрацию банковскому сектору.

«Мы намерены активно участвовать в развитии продуктов, прототипировать лучшие решения и получать обратную связь от отрасли на площадке АФТ. В частности, у нас есть большой практический опыт в предоставлении ИТ-инфраструктуры и облачных решений для обеспечения кибербезопасности финансового сектора. Банки доверяют нам свою инфраструктуру, и мы обеспечиваем ее отказоустойчивую и безопасную работу», — сказал он.

В свою очередь, гендиректор АФТ Максим Григорьев отметил, что присоединение билайна к ассоциации откроет широкие перспективы для инноваций и сотрудничества в области развития российских технологий. По его словам, на это окажет большое влияние кросс-отраслевое взаимодействие участников АФТ.

«Это позволит совместно разрабатывать и внедрять передовые решения, в том числе с использованием искусственного интеллекта и открытых API, что будет способствовать улучшению качества и доступности финансовых услуг», — добавил он.

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