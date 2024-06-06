Клиенты Сбера помогли банку собрать информацию о телефонных мошенниках

За пять лет существования сервиса «Сообщи о мошеннике» в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиенты направили в Сбер информацию более чем о 30 млн телефонных номеров, используемых злоумышленниками. Об этом на полях Петербургского экономического форума сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Станислав Кузнецов отметил, что банк использует эти сведения для предупреждения своих клиентов о мошеннических звонках.

Сейчас база данных Сбера с мошенническими телефонными номерами насчитывает более 3,5 млн актуальных записей, уточнил он.

Информация из этой базы используется для работы сервиса «Управление входящими вызовами» или «Проверка входящих звонков» (название зависит от версии) в приложении СберБанк Онлайн.

После подключения сервиса приложение получает доступ к базе Сбера с мошенническими номерами. В случае звонка по телефону или мессенджеру с одного из этих номеров на экране устройства высветится предупреждающая надпись.

Кузнецов рассказал, что сервисом воспользовалось более 3 млн человек.

«Сервис «Сообщи о мошеннике» — самый масштабный совместный проект Сбера и клиентов: только с начала года мы получили через СберБанк Онлайн более 6 млн сообщений», — сообщил зампред правления Сбера.

Он пояснил, что после проверки мошеннические номера попадают в базу Сбера, которая постоянно актуализируется.

Делясь с банком информацией, люди вносят свой вклад в борьбу со злоумышленниками, а подключая сервис «Управление входящими звонками», клиенты могут оградить себя от общения с телефонными мошенниками, добавил Кузнецов.

Он напомнил, что лучший способ защититься от злоумышленников — повышать свою финансовую грамотность и при малейших сомнениях прекращать разговор.

Сервис пока доступен только на устройствах с операционной системой Android.

Для подключения к нему в новой версии мобильного приложения СберБанк Онлайн в разделе «Кошелек» необходимо нажать на значок щита, далее —

«Управление входящими вызовами». Потом можно выбрать одну из опций: включить определитель номеров мошенников или заблокировать мошеннические звонки. Чтобы сообщить о мошенническом телефонном номере, на главном экране в разделе «Кошелек» нужно нажать на значок щита, далее — «Сообщи о мошеннике».