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Во «Вкусно — и точка» рассказали, почему не планируют открывать рестораны в новых регионах

«Вкусно — и точка» не планирует открытие в новых регионах из-за безопасности

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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» пока не планирует открывать рестораны из-за проблем с безопасностью. Об этом заявил ТАСС гендиректор компании Олег Пароев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если вы имеете в виду новые регионы, которые вошли в состав Российской Федерации, то сейчас мы не видим возможности, как мы можем обеспечить стабильность поставок и безопасность наших гостей», — сказал Пароев, назвав это самой большой проблемой.

Компания также не рассматривает возможность открытия своих заведений в Крыму.

Он отметил, что «Вкусно — и точка» есть не во всех регионах РФ, так как рестораны сети открываются там, где есть достаточное количество потребителей и можно обеспечить стабильность поставок и безопасность сотрудников.

3 июня телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил, что утечка азота произошла в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» на Земляном валу в Москве.

Ранее «Вкусно — и точка» временно закрыла рестораны в Белгороде.

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ПМЭФ-2024
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