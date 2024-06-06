В Венгрии отказались присоединяться к энергетическим санкциям Запада против РФ

Несмотря на геополитическое и идеологическое давление со стороны Запада, Венгрия не намерена отказываться от выгодного сотрудничества с Россией в сфере энергопоставок. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам министра, его неоднократно спрашивали, почему Будапешт продолжает закупать российские нефть и газ. Сийярто подчеркнул, что при выборе источников энергоресурсов для страны Венгрия руководствуется практическими соображениями, а не политическими заявлениями.

Кроме того, глава венгерского МИД вновь заявил, что его страна не будет участвовать в возможных военных операциях НАТО против России. Он также призвал к скорейшему началу мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, предупредив об опасности дальнейшей эскалации.

До этого вице-премьер Александр Новак сообщил о перенаправлении РФ экспорта энергоресурсов.

Ранее в РФПИ оценили ущерб ЕС от разрыва поставок российского газа.