Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Греф назвал обновленную налоговую систему РФ сбалансированной

Глава Сбера Греф: повышение налогов на доходы – давно ожидаемая тема

close
100%
пресс-служба Сбера

Новые параметры налоговой системы России довольно сбалансированы, сказал в рамках Петербургского международного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф.

По мнению Грефа, никто в бизнесе не хочет получать повышенные налоги.

«Надо сказать, что внесенный пакет достаточно сбалансирован. Повышение налогов на доходы - давно ожидаемая тема и президент сказал, что будет постепенное выравнивание налогооблажения», — сказал Греф.

Также глава Сбера отметил, что федеральный налоговый вычет можно направить на финансовые структуры.

«Сама ставка налога мало о чем говорит, важно понять, какие будут вычеты из налогооблагаемой базы», — отметил Греф.

Он добавил, что Сбер позитивно оценивает федеральный вычет.

«Будем вести консультации с Минфином, потому что пока из него исключены финансовые структуры. А мы инвестируем достаточно много в новые технологии», — заключил Греф.

Напомним, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Основная тема форума в 2024 году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами