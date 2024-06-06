Греф назвал обновленную налоговую систему РФ сбалансированной

Новые параметры налоговой системы России довольно сбалансированы, сказал в рамках Петербургского международного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф.

По мнению Грефа, никто в бизнесе не хочет получать повышенные налоги.

«Надо сказать, что внесенный пакет достаточно сбалансирован. Повышение налогов на доходы - давно ожидаемая тема и президент сказал, что будет постепенное выравнивание налогооблажения», — сказал Греф.

Также глава Сбера отметил, что федеральный налоговый вычет можно направить на финансовые структуры.

«Сама ставка налога мало о чем говорит, важно понять, какие будут вычеты из налогооблагаемой базы», — отметил Греф.

Он добавил, что Сбер позитивно оценивает федеральный вычет.

«Будем вести консультации с Минфином, потому что пока из него исключены финансовые структуры. А мы инвестируем достаточно много в новые технологии», — заключил Греф.

Напомним, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Основная тема форума в 2024 году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».