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Гостиницу, принадлежащую Хотину, передают РФ

Приставы проводят действия по передаче РФ гостиницы Хотина Four Seasons

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Приставы проводят действия по передаче принадлежащей бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину гостинцы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон» на Охотном Ряду государству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФССП.

Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках исполнительного производства об обращении в доход государства имущества Хотина.

«Федеральной службой судебных приставов осуществляется принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества А.Ю. Хотина», — пояснили в ведомстве.

До этого Замоскворецкий суд Москвы назначил девять лет колонии общего режима экс-владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Кроме того, суд взыскал с Хотина и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн руб. в пользу государства.

Ранее приставы изъяли имущество бизнесмена Хотина в бизнес-центре «Китай-город».

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