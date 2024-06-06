Глава Сбербанка не видит оснований для снижения ставки ЦБ

Оснований ожидать смягчения денежно-кредитной политики Центробанка пока нет, поскольку инфляционный тренд в российской экономике сохраняется, поделился мнением с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Сбербанка Герман Греф.

«Тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, поэтому, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае оснований для снижения нет, никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, мы пока не видим», — сказал Греф.

Глава Сбербанка полагает, что вероятность повышения ключевой ставки существует, но необходимо время, чтобы делать какие-то выводы.

«Центральный банк принимает решения самостоятельно, поэтому предсказывать решения дело неблагодарное», — заявил Герман Греф.

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 7 июня. Сейчас ставка составляет 16%.