Сбер вложится в строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Петербург

Сбер в составе синдиката российских банков профинансирует строительство первой в стране высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе банка.

Президент, председатель правления Сбера Герман Греф назвал большой честью для компании участие в таком масштабном, высокотехнологичном и стратегически значимом для всей страны проекте, как ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

«Значимые эффекты от такой магистрали очевидны: это мощный драйвер развития машиностроения, туризма и многих смежных индустрий. Это новое качество жизни для миллионов людей, когда путь между двумя столицами занимает всего два часа с небольшим», — сказал Герман Греф.

Он отметил, что экономический вклад ощутят и регионы, через которые будет пролегать магистраль: образуются индустриальные кластеры, появятся новые рабочие места, пополнятся налоговые взносы в бюджет регионов от местных строительных компаний.

«Проект повлияет на переустройство транспортного облика целого ряда городов и регионов. А главное, позволит локализовать на 100% технологии строительства поездов и магистрали в России, открыв дорогу строительству второй и третьей очереди ВСМ на Урал и на юг», — добавил глава компании.

Он уточнил, что Сбербанк не только софинасирует проект — Лаборатория дизайна компании совместно с партнерами РЖД разрабатывает концепцию внешнего вида и интерьера самого современного поезда в России.

«Реализация этого проекта также открывает новые возможности для инноваций в части цифровизации железнодорожного транспорта и максимального импортозамещения ― в проекте будут задействованы самые передовые отечественные технологии, которые не только обеспечат безопасность перевозок, но и повысят экологичность транспорта, снизят углеродный след», — сказал Греф.

Он выразил уверенность в том, что российская ВСМ станет одной из самых современных, безопасных и комфортных в мире.

Магистраль протяженностью 679 км охватит шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области.

Ожидается, что после ее запуска пассажиропоток между городами в зоне притяжения увеличится в четыре с лишним раза и достигнет 23 млн человек к 2030 году.

Из Москвы в Северную столицу можно будет добраться за 2 часа 15 минут. Из Великого Новгорода до Петербурга — за 29 минут, в шесть раз быстрее, чем сейчас. Время в пути между Тверью и Москвой составит 39 минут.

Ранее сообщалось, что власти РФ утвердили строительство ВСМ от Москвы до Петербурга.