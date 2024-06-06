Новак сообщил о перенаправлении РФ экспорта энергоресурсов

Доля дружественных России государств в структуре поставок отечественной нефти и нефтепродуктов по итогам января–апреля 2023 года достигла 95%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.



По его словам, в настоящее время экспортные поставки реализуются по рыночным ценам с добавлением небольшой премии для покупателей сверх стоимости фрахта. За последнее время дисконты на российскую нефть и продукцию из нее снизились.

Новак также отметил, что порядка 70% расчетов за поставки энергоресурсов с дружественными странами проходят в национальных валютах. При этом сохраняются некоторые трудности с реализацией платежей и небольшие проблемы со страхованием танкеров. Тем не менее российская нефтяная отрасль продолжает работать устойчиво, подчеркнул вице-премьер.

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