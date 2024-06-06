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В Минфине исключили накопление доходов от налоговой донастройки

Силуанов: доходы от налоговых изменений пойдут на расходы, а не в резервы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Министерство финансов РФ не планирует накапливать средства, полученные за счет налоговых нововведений, а будет сразу использовать эти ресурсы. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вот мы сколько соберем от изменений налоговой системы — столько и отдадим. Здесь нет каких-то предложений в «кубышку» это как-то складывать. Все, что соберем, — сбалансированно отдадим», — сказал министр.

Накануне профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета, доцент экономических наук Людмила Полежарова высказалась в поддержку обновленной налоговой системы в России, назвав ее более справедливой. По ее словам, в обществе давно существовал запрос на большую справедливость в распределении налогового бремени и введение прогрессивной шкалы НДФЛ отвечает этим ожиданиям.

Ранее Собчак высказалась о возможной судьбе ее повышенного налога.

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