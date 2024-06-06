Силуанов рассказал, что будет делать с доходами от налоговых изменений

Министр финансов Антон Силуанов пообещал не складывать в «кубышку» дополнительные доходы российского бюджета от новых налоговых изменений. Такое заявление министр финансов сделал в ходе ПМЭФ-2024. Слова министра передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вот мы сколько соберем от изменений налоговой системы — столько и отдадим. Здесь нет каких-то предложений в «кубышку» это как-то складывать. Все, что соберем, — сбалансированно отдадим», — подчеркнул министр.

Российские власти планируют ряд налоговых изменений, которые коснутся и граждан, и предпринимателей. В частности, Минфин предложил новую шкалу налога на добавленную стоимость со ставками от 15 до 22% в зависимости от уровня годового дохода человека. Налог в 15% нужно будет заплатить при доходе от 2,4 млн до 5 млн рублей в год, а 22% — свыше 50 млн рублей в год. Есть еще налоговые ставки 18% и 20% — при уровне дохода от 5 до 20 млн рублей и от 20 млн до 50 млн рублей в год. Ставка 13% будет действовать при доходе менее 2,4 млн рублей в год.

Для семей с двумя детьми и низкими доходами подготовлены налоговые льготы — часть сборов из 13% им будет возвращаться как 13-я зарплата, то есть фактически сумма налога для них составит 6%.

Также власти собрались повысить налог на прибыль для бизнеса с текущих 20 до 25%.

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