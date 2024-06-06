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IT-ипотека обошла по востребованности «Дальневосточную» и «Арктическую»

Кирилл Царев: в мае Сбер выдал почти 2,8 тыс. «Ипотек для IT»

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Антон Денисов/РИА Новости

В мае 2024 года льготная программа «Ипотека для IT» стала популярнее «Дальневосточной» и «Арктической», рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

Он отметил, что доля IT-ипотек составила 3,6% от всех выдач Сбера, а «Дальневосточная» и «Арктическая» — 3,2%.

Царев добавил, что в апреле Сбер выдал чуть больше 1 тыс. «Ипотек для IT», а в мае – почти 2,8 тыс.

По его словам, больше всего IT-ипотек было выдано в Москве (839), и Санкт-Петербурге (486).

Аналитики «Домклик» ожидают высокого спроса на программу в ближайшее время.

Царев добавил, что 21 мая Сбер расширил условия «Ипотеки для IT»: у клиентов появилась возможность оформить кредит на большую сумму (30 млн рублей в регионах-миллионниках, 15 млн – в остальных населенных пунктах).

Ранее Кирилл Царев рассказал о высоком росте спроса на ИЖС.

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