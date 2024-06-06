Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СберСтраховании раскрыли объемы выплат жителям пострадавших от паводков регионов

СберСтрахование выплатило более 180 млн рублей жителям затопленных регионов

close
100%
Pixabay

СберСтрахование выплатило более 180 млн рублей жителям регионов, пострадавшим от апрельских паводков на Урале, рассказал журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

Он сообщил, что с заявлениями на выплаты в связи с паводками в компанию обратились 1,7 тыс. человек, и новые обращения еще продолжают поступать.

На территориях, пострадавших от паводка, СберСтрахование ввело упрощенное урегулирование убытков — по минимальному пакету документов и в кратчайшие сроки.

По его словам, компания сама связывается с людьми, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, а в спорных случаях становится на сторону человека.

«Так, в банк обратилась женщина, дом которой расположен на одной из подтопленных территорий. Договор страхования недвижимости клиентки вступил в силу уже после того, как дом затопило. Несмотря на то, что в стандартной страховой практике такая ситуация — это основание для отказа в выплате, СберСтрахование оказало клиентке всю необходимую помощь и поддержку», — привел пример Царев.

Он уточнил, что на данный момент 67% от общего объема выплат в связи с апрельскими паводками произведено по полисам ипотечного страхования, 33% — по программам добровольного страхования жилья. 90% выплат пришлось на Оренбургскую область, которая больше всего пострадала от стихии. Еще 8% выплат получили жители Курганской области. Также СберСтрахование производило выплаты по заявлениям людей из Тюменской, Челябинской и Омской областей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами