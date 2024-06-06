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В России оценили влияние пандемии коронавируса на рынок коммерческой недвижимости

Специалист Максимов: в России снижаются цены на аренду торговых площадей

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на состояние рынка коммерческой недвижимости в России. Об этом рассказал вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владлен Максимов, передает Pravda.Ru.

Он уточнил, что на данный момент предложение торговых площадей в аренду превышает спрос, а цены на них — снижаются.

«После COVID ситуация в значительной мере поменялась в лучшую сторону. Потому что до этого были договора, из которых нельзя было выйти, люди любой ценой вставали в торговые центры, лишь бы встать, то, что они оттуда выйдут, не подразумевалось. То есть подразумевался максимум ограничений <...>. Поэтому некие позитивные изменения произошли», — сказал Максимов.

Он добавил, что одним из важнейших факторов влияния на этот рынок стал бурный рост интернет-торговли, в результате чего в стране вместо больших торговых центров стали строить больше складов.

Исследование компаний «СберРешения» и «Деловая среда» (есть у «Газеты.Ru») до этого показало, что в 2024 году более 8 тыс. россиян открыли бизнес в интернет-торговле. В исследовании отмечается, что интернет-торговля в этом году стала лидером среди всех регистрируемых в розничной торговли бизнесов, как и в 2023-м, и направление останется перспективным в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за торговлю боевыми гранатами.

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