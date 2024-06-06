Решетников высказался о росте частных инвестиций

Прогноз по росту инвестиций в основной капитал на 2024 год может быть пересмотрен, заявил министр экономического развития Максим Решетников на ПМЭФ-2024. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас по году 2%. Данные первого квартала позволяют, наверное, пересмотреть эту цифру. Будем смотреть летом прогноз», — сказал Решетников.

Министр пояснил, что прогноз может быть пересмотрен на фоне положительной динамики по итогам января-марта 2024 года.

Согласно статистике Росстата, инвестиции в основной капитал в России январе-марте этого года повысились на 14,5% в годовом выражении. За прошлый год рост инвестиций в основной капиталдостиг 9,8% после увеличения на 6,7% в 2022 году.

До этого Набиуллина высказалась по теме инвестиций и налоговых изменений в России. По словам главы ЦБ, сейчас важно сделать налог на прибыль таким, чтобы сбор не дестимулировал, а стимулировал инвестиции. К примеру, можно распространить налоговые стимулы на бизнес, привлекающий средства для инвестиций, наравне с теми организациями, которые инвестируют собственную прибыль.

Российские власти собираются увеличить налог на прибыль для бизнеса с 20% до 25%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о новых налоговых изменениях.