Власти РФ утвердили строительство ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга

Кабинет министров РФ утвердил распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Правительство продолжает создавать условия для реализации инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения», — говорится в сообщении.

В 2025 году планируется выделить на эти цели не менее 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых.

Распоряжение правительства вступило в силу 5 июня 2024 года.

До этого на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили проект третьей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Юг».

ВСМ «Юг» соединит Москву и Адлер и будет проходить через ряд других городов, в частности — через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи.

Ранее на ПМЭФ представили детали всех планируемых к строительству ВСМ в России.