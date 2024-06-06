Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти РФ утвердили строительство ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга

Кабмин утвердил распоряжение о строительстве ВСМ Москва — Петербург

close
100%
Shutterstock/VLADJ55

Кабинет министров РФ утвердил распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Правительство продолжает создавать условия для реализации инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения», — говорится в сообщении.

В 2025 году планируется выделить на эти цели не менее 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых.

Распоряжение правительства вступило в силу 5 июня 2024 года.

До этого на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили проект третьей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Юг».

ВСМ «Юг» соединит Москву и Адлер и будет проходить через ряд других городов, в частности — через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи.

Ранее на ПМЭФ представили детали всех планируемых к строительству ВСМ в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами