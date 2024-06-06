Сбер выпустил платежные стикеры из натурального дерева

Сбер первым в России выпустил платежные стикеры, сделанные из шпона дуба, рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

Он отметил, что стикеры представлены в минималистичном варианте и с пейзажами.

«Мы продолжаем совершенствовать наши платежные технологии, в том числе линейку стикеров. Теперь мы предлагаем не только разнообразные дизайны, но и материалы, в частности дерево», — рассказал Царев.

Также Царев рассказал, что уже 3,5 млн клиентов Сбера от 6 до 13 лет пользуются детскими СберКартами.

«Мы уверены, что число будет только расти. Ведь с ней так просто почувствовать себя взрослым», — сказал он.

Царев отметил, что детской СберКартой можно оплачивать покупки онлайн и офлайн, переводить деньги на подарки одноклассникам и многое другое.

По его словам, чаще всего юные клиенты Сбера пользуются детской СберКартой для оплаты еды и при покупках подарков.

В Сбере отметили, что финансовую безопасность детей обеспечивают родительский сервис «Совместные уведомления» и функция «Родительский контроль», с помощью которых родители могут контролировать покупки детей.