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Набиуллина поставила себе задачу на следующий год

Набиуллина поставила себе достижение цели по инфляции в 4% как KPI на ПМЭФ-2025

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Банк России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поставила себе в качестве KPI на ПМЭФ-2025 достижение цели по уровню инфляции в 4%. Такое заявление председатель регулятора сделала на ПМЭФ-2024. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

ЦБ последние четыре года не может достичь целевых 4% по инфляции.

Набиуллина подчеркнула, что прошлый KPI она выполнила. На ПМЭФ-2024 у нее была задача сохранить уровень доверия россиян к финансовой системе. За год объем депозитов россиян подскочил на 25%, или 10 трлн рублей, а значит — доверие граждан к финансовой системе было сохранено, отметила глава ЦБ. Банки с 2023 года активно повышали ставки по вкладам вслед за увеличением ключевой ставки, что способствовало стабильному спросу россиян на вклады. Сейчас депозитные ставки доходят до 17% годовых.

Министр финансов Антон Силуанов тоже поставил себе KPI на ПМЭФ-2025.

«Хочется, чтобы в следующем году мы рассуждали не где взять, а куда потратить деньги. Лишних денег не бывает», — заявил министр.

Участники ПМЭФ традиционно ставят себе задачи на следующий год и впоследствии обсуждают их выполнение.

Ранее Набиуллина выступила против расширения льготных программ кредитования.

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