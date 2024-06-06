Глава РФПИ объяснил необходимость снижения ключевой ставки

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что надеется на снижение Центробанком ключевой ставки, поскольку это благоприятно отразится на российской экономике. Его цитирует ТАСС.

«Для дальнейшего развития и роста российского бизнеса, чтобы инвестиции вкладывались в реальный сектор экономики, безусловно, очень важна ключевая ставка ЦБ РФ», — объяснил глава РФПИ на полях ПМЭФ.

По словам Дмитриева, на уменьшение ставки рассчитывает и сам фонд, и его портфельные компании. При этом называть нужный для развития экономики уровень ставки гендиректор РФПИ отказался, назвав определение размера прерогативой ЦБ.

До этого сообщалось, что глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ не стала комментировать тему ключевой ставки, потому что перед заседанием совета директоров ЦБ 7 июня регулятор соблюдает неделю тишины.

В 2023 году Банк России повышал ключевую ставку пять раз подряд, до 16% в декабре. Затем ключевая ставка трижды была сохранена на этом уровне.

Ранее Набиуллина сообщила, что россияне положили на вклады триллионы рублей.