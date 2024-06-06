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Рестораторам из регионов России помогут развить бизнес

Яндекс Еда бесплатно проконсультирует рестораторов из регионов России

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Shutterstock

Рестораторы из регионов России смогут получить бесплатные консультации по развитию бизнеса от Яндекс Еды и представителей ресторанной сферы, сообщает пресс-служба компании.

На персональных бесплатных онлайн-консультациях в рамках проекта «Консалтинг для региональных рестораторов» эксперты разберут кейсы предпринимателей с заведениями разного масштаба – от небольших кафе до крупных ресторанов.

Эксперты помогут рестораторам разобраться в вопросах развития бизнеса, работы с доставкой и агрегатором, маркетинга, PR и продвижения, управления кухней, а также о том, как наладить операционные процессы в заведении.

Экспертами проекта выступят 7 известных топ-менеджеров и владельцев ресторанов, среди которых ресторатор Дмитрий Левицкий, директор по региональному развитию Яндекс Еды Юлия Журавлева, эксперт по развитию доставки еды из ресторанов Лилия Ковальчук и другие.

«Основная причина того, что рестораны не доживают даже до трех-пяти лет – индустрия стала сложнее и гораздо профессиональнее. Непрофильные игроки, заходя на рынок, вынуждены конкурировать с уже именитыми бизнесменами. При этом, с одной стороны, в стране нет серьезного и качественного образования в ресторанной сфере, а с другой, молодые предприниматели нередко пренебрегают возможностью научиться чему-то у старших коллег. Как итог – бизнес закрывается, едва открывшись», – комментирует Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров.

Принять участие в бесплатном проекте смогут ведущие бизнес в регионах России предприниматели, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Подать заявку на участие можно с 6 по 12 июня на сайте проекта. Далее в течение месяца команда Яндекс Еды отберет 60 участников и назначит дату проведения индивидуальной онлайн-консультации с одним из экспертов проекта.

В Яндекс Еде отметили, что почти 70% рестораторов сервиса представляют региональные заведения. Всего за IV квартал 2023 года, по данным сервиса, количество заказов в регионах увеличилось на 60%.
Новый проект Яндекс Еды создан в рамках образовательного проекта «Тема Еды».

Также для владельцев бизнеса, маркетологов и менеджеров индустрии ежегодно проводятся ресторанные конференции.

Напомним, 15-16 июня в Москве прошла конференция «Тема Еды», в рамках которой прошло более 80 лекций от ведущих рестораторов и управленцев.

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