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В Мариуполе возведут аналог меткомбината имени Ильича

Премьер ДНР Солнцев заявил о строительстве аналога меткомбината имени Ильича

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Сергей Аверин/РИА Новости

Премьер-министр ДНР Евгений Солнцев объявил о планах создания нового металлургического завода в Мариуполе. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет ТАСС.

По словам Солнцева, завод будет производить металл и сталь, становясь аналогом знаменитого металлургического комбината имени Ильича.

Подписанные инвестиционные соглашения гарантируют строительство этого нового комбината, который планируется завершить к 2030 году.

До этого Хуснуллин анонсировал разработку мастер-плана развития Авдеевки. Вице-премьер подчеркнул, что для этого населенного пункта мастер-план начнут делать в течение года. На сегодняшний момент основной задачей в городе является определение количества людей, которые останутся в нем зимовать, а также каким образом их будут обеспечивать коммунальными услугами. Чиновник уточнил, что работы выполняют специалисты компании «Единый заказчик в сфере строительства» и фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее Пушилин оценил количество домов, подлежащих восстановлению в Авдеевке.

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