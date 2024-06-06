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Стала известна цена квадратного метра в историческом центре Москвы

«Метриум»: квадратный метр в новостройках центра Москвы стоит 1,4 млн рублей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья в самом престижном и дорогом столичном округе (ЦАО) составляет 1,4 млн рублей. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Согласно полученным данным, в Центральном округе застройщики продают 3120 квартир и апартаментов в 82 проектах. Меньший объем экспозиции в пределах мегаполиса зафиксирован только в Зеленограде (440 лотов) и Троицком округе (1088 лотов).

Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина добавила, что покупатели приходят в те проекты, в которых у них больше всего шансов найти подходящую квартиру по площади, планировке, бюджету, отделке. Соответственно, чем шире линейка планировочных решений, тем больше сделок.

По данным «Метриум Премиум», число россиян, хранящих наличные деньги в валюте, снижается в этом году. Граждане конвертируют накопления в рубли и приобретают ликвидное жилье, чтобы сохранить сбережения. В свою очередь, продавцы недвижимости перестают номинировать цены на нее в долларах и евро.

Ранее стало известно, у какого парка в Москве дешевле всего купить квартиру.

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