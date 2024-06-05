Анатолий Попов: любой предприниматель должен иметь возможность открыть дело в другой стране

Малые российские предприятия по вкладу в ВВП не смогут опередить крупные нефтегазовые или металлургические компании, но налоговые и финансовые возможности у всех должны быть сопоставимы. Об этом на ПМЭФ в ходе сессии «ПРОдвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП» заявил зампред правления Сбера Анатолий Попов.

По его мнению, любой российский предприниматель должен иметь возможность открыть бизнес в Индии, Китае или другой стране.

Участники дискуссии обсудили, как малые и средние предприятия меняют экономику России и какие дополнительные инструменты необходимы им для развития. По данным Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ», с 2018 года число малых предприятий страны выросло с 5,9 до 6,5 млн. Количество предпринимателей превысило 25 млн человек. Вклад МСП в ВВП России увеличился с 18 до 30 трлн рублей.

Как подчеркнул Попов, у малых и средних предприятий есть сложности с доступностью финансирования. По его словам, ключевая ставка ЦБ и банковские ставки сейчас достаточно высокие, однако это не помогает предприятиям МСП реализовывать свои долгосрочные программы.

«С прошлой осени на рынке прошло девять IPO, когда компании привлекали акционерный капитал. Буквально накануне открытия ПМЭФ завершился последний сбор заявок: одна небольшая компания привлекла 3,2 млрд рублей», — сказал он.

Попов подчеркнул, что стала заметна положительная реакция инвесторов и рынка на эту тенденцию.

«Было мнение, что инвесторы — это в основном физические лица и чаще неквалифицированные. Но в последнем IPO, например, почти половину спроса обеспечили институциональные инвесторы. Это свидетельствует о том, что на небольшие предприятия есть спрос. А значит, для них можно найти акционерный капитал и другие источники финансирования», — добавил зампред правления Сбера.