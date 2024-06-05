В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» прошел Всемирный день окружающей среды

В 2023 году «зеленые» инвестиции «Роснефти» составили около 64 млрд рублей и превысили уровень предыдущего года более чем на 12%, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что средства были направлены на крупные экологические проекты, в том числе в области сокращения выбросов, улучшения водных ресурсов, рекультивации земель, а также на мероприятия по повышению надежности трубопроводов и другие.

Так, 5 июня в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» прошел Всемирный день окружающей среды. Гости павильона познакомились с экологическими проектами компании, а также узнали о научно-исследовательских экспедициях в Арктике.

«Роснефть» уделяет большое внимание мероприятиям по высадке лесов, способствуя, тем самым, устойчивому развитию экосистем, сохранению биологического разнообразия, а также борьбе с изменением климата. За последние 3 года предприятия компании высадили в регионах деятельности свыше 26 млн саженцев и деревьев», — говорится в сообщении.

В рамках тематических мероприятий в павильоне «Роснефти» на ВДНХ прошла открытая рабочая сессия, посвященная лесоклиматическим проектам, в которой приняли участие представители «Роснефти», Сибирского Федерального Университета (СФУ), Санкт-Петербургского Государственного Лесотехнического Университета (СПбГЛТУ) и Федерального агентства лесного хозяйства. Участники дискуссии обсудили нормативно-правовое регулирование в данной сфере и способы оценки эффективности проектов, а также подробнее рассказали о лесоклиматическом проекте Компании.

Как уточнили в «Роснефти», предприятия компании регулярно проводят мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов. Так, в прошлом году около 50 млн мальков было выпущено дочерними предприятиями в речные системы России.

Напомним, Всемирный день окружающей среды проводится ежегодно 5 июня, начиная с 1973 года. Праздник нацелен на привлечение внимания к вопросам ответственного отношения к природным ресурсам. В этом году главной темой экологической даты стало восстановление земель и прекращение процесса опустынивания.